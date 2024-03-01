Додик заявил, что Запад не сможет настроить сербов против России

"Для меня честь встречаться с президентом Путиным и показать нашу дружбу <...> Он всегда нас поддерживает, потому что это дружба, потому что это хорошие отношения, понимание между людьми, между лидерами, государством и народом. Сегодня некоторые ставят вопрос цены [за эту дружбу]. Есть давление, которое приходит со стороны Запада, который пытается настроить всех против России. Мы этого не делаем (не меняем свою позицию - прим. ТАСС)", - сказал Додик.