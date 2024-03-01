«За закрытыми дверями»: в США раскрыли особенность поведения Байдена

Президент США Джо Байден использует заметки даже во время частных встреч с небольшими группами людей, заявил в эфире Fox Business экс-спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Он отметил, что уважает политика за служение стране, но сомневается, что пост президента можно занимать в таком почтенном возрасте.

Он все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь (с ним) за закрытыми дверями. Но телесуфлер — это записки. Когда я встретился с ним, обнаружил, что их будет всего пара. Он читал по бумажке, — рассказал Маккарти.

Экс-спикер пояснил, что это мешало разговору. Байден всегда придерживается содержимого шпаргалок, и если в разговоре отклониться от установленной темы, то американский лидер теряет нить беседы и не может продолжать, констатировал он.