Япония расширила санкционные списки в отношении России

В них внесены 12 физических лиц и 36 организаций из России. Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.