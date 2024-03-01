Япония расширила санкционные списки в отношении России
Японские власти расширили санкционные списки в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.
В них внесены 12 физических лиц и 36 организаций из России. Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.
Персональные ограничения были введены, в том числе, против председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.
Среди организаций, попавших под новые ограничения, значатся ФГУП «Атомфлот», концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация.