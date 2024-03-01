СБ ООН не смог принять заявление по стрельбе в Газе из-за США

Совет Безопасности ООН не принял заявление о стрельбе по мирным палестинцам во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа из-за позиции США. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

В четверг состоялось закрытое заседание Совбеза, центральной темой которого был проект подготовленного Алжиром заявления органа для прессы по стрельбе на севере анклава. В документе, с текстом которого ознакомился корреспондент ТАСС, в частности, выражается "обеспокоенность сообщениями, что более 100 человек погибли и примерно 750 получили ранения из-за того, что израильские вооруженные силы открыли огонь" по ожидавшим раздачи продовольствия на юго-востоке города Газа. По словам источника, "США не хотели не только видеть в заявлении причастность Израиля, но и то, что мирные жители были убиты, а не погибли".

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур после заседания заявил, что с текстом заявления были согласны 14 из 15 членов Совбеза.

В свою очередь заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд после заседания не упомянул, что именно Соединенные Штаты воспрепятствовали согласованию заявления, однако указал, что для принятия документа пока недостаточно информации.

"Проблема в том, что у нас пока нет всех фактов, - сказал он в ответ на вопрос журналиста об итогах встречи. - Ведется напряженная работа, чтобы понять, можем ли мы сказать что-то в этой связи. <...> Это зависит от языка [формулировок] <...>. Не хочу говорить, что это [принятие заявления] произойдет сегодня, оно вообще может не произойти".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв удара израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.