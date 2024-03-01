СМИ: Германия, Франция и ЕЦБ осторожны в вопросе конфискации активов РФ

Германия, Франция и Центральный Банк Европы выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных активов России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий Москвы в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус европейской валюты как резервной. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что лидеры стран G7 дали поручение «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

Так министр ответил о давлении Вашингтона, который занимает наиболее решительную позицию по вопросу конфискации российских активов. Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны G7 добились прогресса в реализации планов по использованию замороженных российских суверенных активов к моменту встречи лидеров в июне.

Чиновники G7 обсуждают варианты использования 280 миллиардов долларов активов российского Центрального Банка, включая использование денег в качестве залога для привлечения долга или выдачи гарантий против замороженных средств. Дебаты возникают на фоне того, что Украина сталкивается с острой нехваткой артиллерии и других боеприпасов, в то время как союзники пытаются возобновить поставки, а экономическая помощь в размере 60 миллиардов долларов все еще застряла в Конгрессе США.