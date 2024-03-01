Мадуро предупредил о планах США по вторжению в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о планах Соединенных Штатов запустить волну насилия и осуществить вторжение в Венесуэлу.
"Вчера в одной радиопередаче говорилось о волне насилия в Венесуэле в ближайшие дни, о том, что Венесуэла уже неуправляема и распадается на пять независимых республик", - сообщил 29 февраля Мадуро на антиимпериалистическом митинге в центре Каракаса.
По его словам, "Организация американских государств уже готовится применить к Венесуэле Межамериканский договор о взаимной помощи и силы быстрого реагирования морской пехоты должны быть готовы к вторжению в Венесуэлу".
"Мы говорим нет американской интервенции на нашу землю", - заявил Мадуро и отметил, что "все правительства, которые выступают против империализма, всегда подвергаются атакам". Президент подчеркнул, что Венесуэла "защитит себя и заставит себя уважать".