Мадуро предупредил о планах США по вторжению в Венесуэлу

"Вчера в одной радиопередаче говорилось о волне насилия в Венесуэле в ближайшие дни, о том, что Венесуэла уже неуправляема и распадается на пять независимых республик", - сообщил 29 февраля Мадуро на антиимпериалистическом митинге в центре Каракаса.