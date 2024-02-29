Посол Армении подал в отставку из-за разногласий с Пашиняном

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в соцсетях, что подал премьер-министру республики Николу Пашиняну прошение об отставке, пишет РБК со ссылкой на источник.

Дипломат пояснил, что исполнял свои обязанности с 2022 года, в сложный для страны период.

Марукян заметил, что в последнее время у него возникли существенные разногласия с руководством республики по ряду фундаментальных внешнеполитических вопросов. Он добавил, что в связи с этим его нахождение на посту посла не представляется возможным.

По данным агентства, дипломат активно работал над мирным соглашением с Азербайджаном. В декабре 2023 года текст договора был готов на 70%.