В Чаде оппозиция обвинила власти в убийстве одного из своих лидеров

Оппозиция Чада обвинила власти в убийстве лидера Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло, который считался ключевой фигурой среди антиправительственных сил. Об этом сообщило агентство AFP.

"Речь идет о спланированном убийстве", - приводит оно слова главы Партии демократического обновления Чада Рахиса Ахмата. В свою очередь координатор оппозиционной гражданской платформы "Вакит тама" Макс Лоалнгар назвал смерть Дилло "отвратительным и неприемлемым преступлением".

Прокурор при Высоком суде столицы Чада Нджамены Умар Махамат Кеделае объявил 29 февраля о смерти Дилло. По его словам, политик умер вечером 28 февраля от ран, полученных во время штурма силовиками штаб-квартиры СПГ. Между тем новостной портал Tchad One со ссылкой на источники сообщил, что Дилло был убит двумя выстрелами в голову с близкого расстояния.