В США рассказали о плане удара ЦРУ по России
Центральное разведывательное управление США намеревалось нанести удар по России с территории Украины, рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Офицер напомнил, что ЦРУ в 2014 поддержало переворот на Украине. После этого, добавил он, американская разведка при помощи украинских коллег начала строительство и обустройство баз у границы с Россией.
«С единственной целью — атаковать Россию», — пояснил Риттер.
По его мнению, именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно заявляет президент РФ Владимир Путин.
Визит директора ЦРУ на Украину является значительно более важным событием, чем поездка в Киев главы США, констатировал Риттер.
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