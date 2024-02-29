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Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над палестинским движением ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе тех, что действуют в Рафахе.

Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов
© RT на русском

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Нетаньяху, свобода действий израильской армии с начала войны является беспрецедентной с момента создания государства, и он будет продолжать вместе со своими соратниками сопротивляться «любому международному давлению», направленное на прекращение кампании.

«Кампания продолжится. Победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе в Рафахе», — сказал он.

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