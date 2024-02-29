Поселенцы прорвали КПП Эрез и вошли в сектор Газа

Израильские поселенцы прорвали контрольно-пропускной пункт Эрез и, не встречая сопротивления, вошли в сектор Газа. Об этом сообщили израильские издания The Times of Israel и Haaretz. При этом некоторые разъяренные активисты потребовали восстановления израильских поселений в секторе Газа.

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Haaretz сообщила, что толпа протестующих "буквально прорвалась" через военный контрольно-пропускной пункт и вошла в Газу, при этом израильские военные заявили, что работают с израильской полицией, чтобы арестовать их, но фактически не предприняли каких-либо действий.

"Некоторым активистам удалось проникнуть примерно на 500 метров вглубь сектора Газа, по данным военного источника", - написал в социальной сети журналист The Times of Israel Эмануэль Фабиан.

Толпы правых израильтян ранее собрались на контрольно-пропускных пунктах, чтобы на несколько недель заблокировать помощь Газе. Израильские солдаты в основном почти не предприняли шагов для их разгона, отмечает Al-Jazeera. С начала войны в секторе Газа 7 октября на Западном Берегу было убито не менее 370 палестинцев.