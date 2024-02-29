Участницы из РФ, Белоруссии и Украины устроили скандал на конкурсе красоты

На конкурсе «Мисс Европа – 2024» произошел сильный скандал. Конкурсантки из России, Белоруссии и Украины поссорились из-за решения жюри, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, мероприятие проходило в Ливане с 15 по 25 февраля. Жюри присудило победу представительнице РФ — Розе Гадиевой из Татарстана. Третье место заняла белорусская модель Ирина Максимович.

Решение жюри, отметили журналисты, сильно расстроило украинскую конкурсантку Милену Мельничук. Участница конкурса в соцсетях опубликовала большое количество гневных постов, в которых раскритиковала организаторов, жюри, а также соперниц.

Поведение украинки вызвало негодование белорусской участницы. Во время поездки в автобусе, предоставленном организаторами для возвращения в отель после конкурса, она высказала Мельничук «всё, что думает о её поведении».