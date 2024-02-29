Польша получит многомиллиардный транш от Евросоюза

Еврокомиссия разблокировала для Польши около €137 млрд из фондов Евросоюза, сказано в заявлении на сайте ЕК. В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава исполнила ключевые требования по реформированию судебной системы в стране.

В частности, польские власти изменили дисциплинарный режим для судей. Кроме того, судебные инстанции перешли на браузер Arachne, поддерживающий системы аудита стран ЕС.

Теперь Польша сможет получить до €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и еще до €76,5 млрд из фондов сплочения. Поступления начнутся уже в марте.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал от России выплаты репараций. По его словам, вопрос выплат от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт. По его словам, все средства были присвоены Советским Союзом и правившая в стране в последние восемь лет партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) должна была требовать репарации от России.