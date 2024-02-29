В России ответили на заявление Остина о возможном конфликте НАТО с РФ
Североатлантический альянс может ожидать участь Украины, если блок продолжит свою агрессивную политику, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин предположил, что поражение Украины в противостоянии приведет к военному столкновению НАТО и России.
«Пока в нем [блоке] заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — пояснил Картаполов.
Парламентарий резюмировал, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда организация распустится.
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