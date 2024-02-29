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В России ответили на заявление Остина о возможном конфликте НАТО с РФ

Североатлантический альянс может ожидать участь Украины, если блок продолжит свою агрессивную политику, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет РИА «Новости».

В России ответили на заявление Остина о возможном конфликте НАТО с РФ
© globallookpress.com

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин предположил, что поражение Украины в противостоянии приведет к военному столкновению НАТО и России.

Шеф Пентагона: поражение Украины грозит войной России с НАТО

«Пока в нем [блоке] заправляют Соединенные Штаты, то судьба их плачевна и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — пояснил Картаполов.

Парламентарий резюмировал, что НАТО будет ждать мирная, нормальная жизнь, когда организация распустится.

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