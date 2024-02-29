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Пентагон захотел вернуться к переговорам с Россией

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Однако он выразил сомнения в реальной возможности такого развития событий.

Пентагон захотел вернуться к переговорам с Россией
© Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense

«Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась к переговорам по контролю над вооружениями», — передает слова Коттона официальный сайт министерства обороны США.

Он добавил, что является сторонником заключения договоров с соблюдением всех правил.

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США также заинтересованы в переговорах по контролю за вооружениями и с Китаем. В случае же если переговоры не состоятся, потребуется разработка стратегии для обеспечения безопасности страны, заключил Коттон.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Он отметил, что Вашингтон стремится продемонстрировать свое господство в мире.

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