Пентагон захотел вернуться к переговорам с Россией
Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Однако он выразил сомнения в реальной возможности такого развития событий.
«Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась к переговорам по контролю над вооружениями», — передает слова Коттона официальный сайт министерства обороны США.
Он добавил, что является сторонником заключения договоров с соблюдением всех правил.
США также заинтересованы в переговорах по контролю за вооружениями и с Китаем. В случае же если переговоры не состоятся, потребуется разработка стратегии для обеспечения безопасности страны, заключил Коттон.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Он отметил, что Вашингтон стремится продемонстрировать свое господство в мире.