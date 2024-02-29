Грузия потребовала объяснений от США по обвинениям в обходе санкций

«Служба доходов Минфина уже обратилась к американским коллегам и запросила разъяснений, на основании каких доказательств было сделано данное заявление в отношении Грузии», — сообщили в ведомстве, добавив, что при наличии конкретных доказательств американскую сторону попросили поделиться ими с Грузией.