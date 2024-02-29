В США Байдена обвинили в политике открытых дверей на границе

Президент США Джо Байден проводит политику открытых дверей на южных рубежах страны, заявил шериф техасского округа Терелл Таддеус Кливленд в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам шерифа, предыдущие президенты, в частности Барак Обама и Дональд Трамп, добивались прогресса в пограничной безопасности: строили стену.

«Прямо сейчас проводится политика "мы вас впустим и не будем задавать вопросы"», — обвинил он главу государства.

Шериф призвал Байдена послать миру сигнал о недопустимости незаконного проникновения на территорию Соединенных Штатов.

29 февраля Байден посещает американо-мексиканскую границу в преддверии выборов, одновременно с ним туда едет Трамп, который активно использует в своей кампании критику действующего президента за миграционный кризис.