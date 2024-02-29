В Ереване заявили о большом плане по включению Армении в Союзное государство

Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Вместе с тем, он ушел от прямого ответа на вопрос о том, были ли конкретные предложения Еревану вступить в этот союз, пишет РИА «Новости».

© Пресс-служба парламента Армении

Спикер заметил, что страну беспокоит вопрос о том, откуда конкретно Азербайджан нанесет удар по Армении, направленный против суверенитета республики.

«Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии», — отметил Симонян.

Парламентарий пояснил, что этот план якобы был сорван во время парламентских выборов в 2021 году на фоне того, что действующее руководство страны осталось при власти.

По данным агентства, журналисты попросили спикера рассказать, кто и когда делал закулисные предложения по вступлению в СГ, и были ли они вообще сделаны.

«Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае для меня это очевидно», — пояснил Симонян.