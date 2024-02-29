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Власти Литвы заметили усилия России в протестах польских фермеров

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заподозрила участие России в протестах польских фермеров, которые они намерены провести у польско-литовской границы. Ее слова приводит ТАСС.

Власти Литвы заметили усилия России в протестах польских фермеров
© globallookpress.com

Политик заявила, что РФ пытается рассорить между собой двух самых больших сторонников УкраиныПольшу и Литву.

По ее оценке, в качестве аргументов касательно протестов аграриев зачастую звучат искаженные утверждения, этим могут в своих интересах пользоваться «третьи страны».

К качестве примера Шимоните привела ситуацию с украинскими беженцами в странах Европы, когда начали появляться сообщения о получении ими социальных выплат в большем размере, нежели у местных граждан.

Перед этим министерство иностранных дел Польши было встревожено плакатом, который появился на протестах фермеров с призывом к российскому президенту Владимиру Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом, поскольку он вредит репутации страны. По словам представителя внешнеполитического ведомства Павла Вронского, это попытка захватить протест радикалами под влиянием российских агентов.

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