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В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского

В Одессе вандалы разрисовали бюст советского маршала Родиона Малиновского.

В Одессе вандалы осквернили бюст маршала Малиновского
© globallookpress.com

Об этом информирует украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

«Памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому в Одессе разрисовали надписями», — сказано в сообщении.

Ранее неизвестные осквернили мемориал в центре Харькова, вымазав краской памятник погибшим воинам Красной армии и плиты, установленные в честь российских городов.

26 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой Отечественной войны в Кишинёве.

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Родион Малиновский
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Одесса