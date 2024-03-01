В Венгрии оценили вероятность нападения России на Европу

Венгерский политический эксперт Дьердь Ногради прокомментировал возможность нападения России на Европу. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Ногради оценил вероятность нападения России на Европу и назвал подобный сценарий бессмысленным. По его мнению, российский президент Владимир Путин не выстраивает подобные планы.
«У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет», — отметил он.
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