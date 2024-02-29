Шольца обвинили в злоупотреблении разведданными

Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных на Украине, он сообщил, что они помогают ВСУ запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом сообщает РБК со ссылкой на британское СМИ.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять Киеву ракеты Taurus, которые являются аналогом британских Storm Shadow, поскольку тогда придется также отправить на Украину немецких военных. Говоря об этом, он сказал, что так уже делают Великобритания и Франция.

«Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным. Это вопиющее злоупотребление разведданными», — прокомментировал это депутат от Христианско-демократического союза и бывший председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Роттген.

Другой депутат-консерватор и бывший председатель комитета британской палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд считает, что заявление Шольца было «направлено на отвлечение внимания от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности». Он уверен, что РФ «обязательно использует это для продвижения по эскалаторной лестнице».