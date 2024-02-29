Названа возможная причина волнений в Чаде

События в Центральной Африке свидетельствуют о социально-экономических проблемах в регионе, рассказал в интервью порталу «Абзац» доцент РУДН, африканист Зенебе Кинфу Тафессе. По его мнению, в дальнейшем возможна новая волна протестов и антинеоколониальных движений на континенте.

Ранее сообщалось, что группа военных попыталась взять под контроль президентский дворец в столице Республики Чад Нджамене. СМИ сообщали о передвижении танков и бронетехники в центре города.

Посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд прокомментировал публикации в СМИ. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем, происходящее не является государственным переворотом.

«Ситуация в Чаде связана с демократическим африканским движением вокруг действий Франции. Это продолжение сценария против европейской системы неоколониализма», — пояснил Тафессе.

Дипломат напомнил, что одно из первых открытых выступлений произошло в Зимбабве семь лет назад. Он добавил, что затем процессы начались в Центральной Африке.