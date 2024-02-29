Мэр Киева Кличко обвинил Раду в манипуляциях и дискредитации

Кличко также отметил, что депутаты Рады уже несколько лет не могут принять ряд важных для Киева законопроектов по развитию столицы.

До этого брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что Украине нужны не солдаты НАТО, а лучшее оружие, которое страны Запада могут предоставить. Он также задался вопросом, почему «свободный мир» бросает Украину и не дает ей достаточно. Он предупредил, что если ВСУ не получат боеприпасов и нового оружия, ситуация будет развиваться по эффекту домино. По его словам, в случае поражения «Украина будет не последней в Европе».