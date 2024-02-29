Армения захотела стать кандидатом на членство в ЕС

Армения готова стать кандидатом на членство в Евросоюз. Такое заявление сделал спикер парламента республики Ален Симонян, передает «Интерфакс».

У него спросили, готова ли Армения углубить свои отношения с ЕС и стать кандидатом на членство в объединение.

«Да готовы, однозначно», — ответил Симонян.

Он отметил, что Армения намерена двигаться по тому направлению, которое «обеспечит ей максимальную безопасность». По словам Симоняна, сейчас таким путем является демократия. Он назвал ее «самой большой системой безопасности».