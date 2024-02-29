Журналисты ведущих европейских изданий увидели в словах президента России Владимира Путина о рисках отправки военных НАТО на Украину открытое предостережение Западу, пишет «Прайм».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсуждали на саммите в Париже возможную отправку войск на Украину.

Так, обозреватель британской газеты Telegraph предположил, что слова Путина о риске ядерной войны связаны именно с идеями об отправке сил НАТО на Украину.

Влиятельная газета Financial Times (Великобритания) расценила высказывания российского лидера как «самую однозначную угрозу применения ядерного оружия» за последние годы.

Британская газета Daily Mail отметила, что слова главы РФ можно воспринимать, как «прямую угрозу» Западу. Телеканал Sky News также отметил заявление о «ядерном ответе» в своей колонке, посвященной выступлению Путина.

Газета Figaro (Франция) в качестве основного тезиса выступления президента выделила его его слова о том, что Запад рискует ядерным конфликтом на фоне расширения НАТО и заявления Макрона об отправке войск на Украину.

Именно это стало его главным посланием Западу, констатирует французская Le Monde, отмечая также высокую оценку, которую российский лидер дал действиям сил РФ на Украине.

Предостережение Путина главам государств и правительств западных стран заметили и в Испании. В частности, о нем упомянула El Pais.