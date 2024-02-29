«Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения по обе стороны от реки Днестр», — отметил Стано.