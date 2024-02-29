Ущерб от крушения рейса MH17 для голландского правительства уже составил не менее €166 млн . Об этом говорится в докладе Счетной палаты Нидерландов, подготовленном по запросу властей.

Как следует из документа, большая часть средств (€53,3 млн) была потрачена на проведение уголовного расследования трагедии Совместной следственной группой, в которую наряду с Нидерландами входили Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. Еще €34,1 млн ушло на организацию уголовного преследования подозреваемых и судебного процесса.

Для оценки Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций, в том числе 10 министерств. В ведомстве добавили, что речь идет не об окончательной сумме, а промежуточном итоге, охватывающем период до конца 2022 года. Поэтому в нее, например, не вошли €16,5 млн, которые были выделены в августе 2023 года властями в качестве задатка для компенсации ущерба родственникам погибших в соответствии с решением суда. В дальнейшем сумма будет пересматриваться каждый год с учетом новых затрат, например, на оказание психологической помощи родным и близким жертв трагедии, проведение памятных мероприятий и оплату услуг специалистов в контексте рассматриваемых дел в Международной организации гражданской авиации в Монреале и Европейском суде по правам человека в Страсбурге.