Нидерланды оценили для себя ущерб от крушения MH17 в €166 млн
Ущерб от крушения рейса MH17 для голландского правительства уже составил не менее €166 млн . Об этом говорится в докладе Счетной палаты Нидерландов, подготовленном по запросу властей.
Как следует из документа, большая часть средств (€53,3 млн) была потрачена на проведение уголовного расследования трагедии Совместной следственной группой, в которую наряду с Нидерландами входили Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. Еще €34,1 млн ушло на организацию уголовного преследования подозреваемых и судебного процесса.
Для оценки Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций, в том числе 10 министерств. В ведомстве добавили, что речь идет не об окончательной сумме, а промежуточном итоге, охватывающем период до конца 2022 года. Поэтому в нее, например, не вошли €16,5 млн, которые были выделены в августе 2023 года властями в качестве задатка для компенсации ущерба родственникам погибших в соответствии с решением суда. В дальнейшем сумма будет пересматриваться каждый год с учетом новых затрат, например, на оказание психологической помощи родным и близким жертв трагедии, проведение памятных мероприятий и оплату услуг специалистов в контексте рассматриваемых дел в Международной организации гражданской авиации в Монреале и Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.