Венгрия выступила за уход фон дер Ляйен с поста главы ЕК

"Что касается председателя Еврокомиссии, то, поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности", - сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом.