Политолог предположил, вероятно ли объявление импичмента Макрону
Лидеры французских партий будут осуждать президента Франции Эммануэля Макрона за его резонансное высказывание об отправке войск на Украину, но импичмент ему не грозит. Такое мнение высказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».
После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал правительство Франции объявить импичмент президенту страны.
Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, импичмент президенту Франции не грозит, несмотря на недовольство оппозиционных партий.
«Многие политические деятели и лидеры партий, такие как Жан-Люк Меланшон (основатель партии «Непокоренная Франция»), Марин ли Пен (Глава фракции партии «Национальное объединение») и другие лидеры республиканцев, после резонансного заявления Макрона потребовали обсуждения в парламенте и пояснение этой ситуации», - напомнил он.
Но, по словам эксперта, то, насколько эти призывы будут услышаны, зависит парламентских процедур, а осуждение вряд ли приведет к отставке президента.
Напомним, что лидеры ряда европейских стран НАТО, а также США, высказались против отправки войск на Украину, отказавшись поддержать Макрона. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «не хочет, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО» и он не собирается отправлять немецких военных для помощи Украине в боевых действиях.