В Минздраве Газы сообщили число жертв военной операции Израиля

Более 30 тыс. человек погибли в результате военной операции, которую с октября 2023 года проводит израильская армия в секторе Газа. Такие данные представило министерство здравоохранения палестинского анклава.

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"Число жертв военной операции израильских сил в Газе на настоящий момент достигло 30 035", - говорится в заявлении министерства, которое привел телеканал Al Jazeera.

По информации Минздрава, ранения получили 70 457 палестинцев.

Только за минувшие сутки в секторе при бомбардировках и обстрелах израильскими силами населенных пунктов был убит 81 человек, ранены 132.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников.