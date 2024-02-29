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Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности

Россия готова вести диалог с правительством Соединенных Штатов Америки (США) по стратегической стабильности. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности
© Вечерняя Москва

— Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, — сказал глава государства.

Слова сегодняшних американских властей о переговорах по стратегической стабильности — это демагогия, указал президент.

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