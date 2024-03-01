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Техас в огне: кадры масштабных пожаров в бунтующем штате

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Пожарные едут на вызов вдоль одной из дорог в Техасе
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Пожарные едут на вызов вдоль одной из дорог в Техасе 
© globallookpress.com
Один из природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе
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Один из природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе 
© globallookpress.com
Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе
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Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе 
© globallookpress.com
Власти используют тяжелую технику для возведения оборонительных сооружений вблизи от участка возгорания
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Власти используют тяжелую технику для возведения оборонительных сооружений вблизи от участка возгорания 
© globallookpress.com

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Облако дыма на одной из дорог в Техасе
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Облако дыма на одной из дорог в Техасе 
© globallookpress.com
Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе
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Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе 
© globallookpress.com
Пожарный борестся с огнем на одном из участков
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Пожарный борестся с огнем на одном из участков 
© globallookpress.com
Облако дыма на одной из дорог в Техасе
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Облако дыма на одной из дорог в Техасе 
© globallookpress.com
Один из лесных природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе
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Один из лесных природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе 
© globallookpress.com

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Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе
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Дома, пострадавшие от лесного пожара в Техасе 
© globallookpress.com
Один из лесных природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе
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Один из лесных природных пожаров в Техасе подобрался вплотную к шоссе 
© globallookpress.com
Smokehouse Creek, так назвали рекордное возгорание, уже охватил более 200 тыс. га. в округе Хатчинсон
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Smokehouse Creek, так назвали рекордное возгорание, уже охватил более 200 тыс. га. в округе Хатчинсон 
© globallookpress.com
Пожарный борестся с огнем на одном из опсаных участков
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Пожарный борестся с огнем на одном из опсаных участков 
© globallookpress.com
Пожарный автомобиль в поле на одном из опасных участков
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Пожарный автомобиль в поле на одном из опасных участков 
© globallookpress.com

Лесной пожар в Техасе стал одним из самых масштабных за всю историю наблюдений. Smokehouse Creek, так назвали рекордное возгорание, уже охватил более 200 тыс. га. в округе Хатчинсон.

28 февраля губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров. Кроме того из-за масштабных возгораний приостановило работу предприятие по сборке ядерного оружия Pantex.

В штате проводится частичная эвакуация населения.

Кадры рекордных природных пожаров в Техасе — в галерее "Рамблера"

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