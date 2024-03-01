Техас в огне: кадры масштабных пожаров в бунтующем штате
Лесной пожар в Техасе стал одним из самых масштабных за всю историю наблюдений. Smokehouse Creek, так назвали рекордное возгорание, уже охватил более 200 тыс. га. в округе Хатчинсон.
28 февраля губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров. Кроме того из-за масштабных возгораний приостановило работу предприятие по сборке ядерного оружия Pantex.
В штате проводится частичная эвакуация населения.
Кадры рекордных природных пожаров в Техасе — в галерее "Рамблера"
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