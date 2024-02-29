В МИД Китая назвали цель поездки своего представителя по странам Европы

Цель предстоящей поездки спецпредставителя КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя по странам Европы — положить конец конфликту на Украине, «проложив путь к мирным переговорам». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Ранее в МИД КНР заявили, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию для содействия политическому решению украинского кризиса.

Как отметила Мао Нин в ходе брифинга, затягивание конфликта на Украине не соответствует общим интересам международного общества.

«Поэтому основная цель нынешней челночной дипломатии — положить конец боевым действиям и достичь договоренностей, проложив путь к мирным переговорам», — сказала представитель МИД КНР.

Она добавила, что Пекин готов и дальше играть свою особую роль и «привносить китайскую мудрость» в урегулирование кризиса на Украине.