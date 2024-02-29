В Китае назвали США самой большой угрозой космической безопасности
Соединенные Штаты активно развертывают наступательные вооружения в космосе и проводят военные учения, что делает их самой большой угрозой космической безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"США уже стали самой большой движущей силой по милитаризации космического пространства и превращению его в поле битвы, они превратились в самую большую угрозу космической безопасности", - заявил Чжан Сяоган.
Он сказал, США определяют космос как "территорию боевых действий". По его словам, Соединенные Штаты разрабатывают и развертывают наступательные космические вооружения, организуют военные космические учения, а также технические эксперименты.
"США злонамеренно отслеживают космические аппараты других стран и опасно приближаются к ним, создавая риск столкновения", - указал Чжан Сяоган.
Представитель Минобороны КНР отметил, что Китай всегда придерживался мирного использования космоса и выступал против гонки космических вооружений.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что военно-воздушные и космические силы США проведут масштабную реорганизацию на фоне растущей угрозы вооруженного противостояния с Китаем. По его словам, реорганизация необходима для решения имеющихся проблем и "сохранения конкурентоспособности" ВС США. План реорганизации предполагает консолидацию некоторых командований ВВС, интеграцию формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы, и другие преобразования.