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В Китае назвали США самой большой угрозой космической безопасности

Соединенные Штаты активно развертывают наступательные вооружения в космосе и проводят военные учения, что делает их самой большой угрозой космической безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

В Китае назвали США самой большой угрозой космической безопасности
© EPA/TACC

"США уже стали самой большой движущей силой по милитаризации космического пространства и превращению его в поле битвы, они превратились в самую большую угрозу космической безопасности", - заявил Чжан Сяоган.

Он сказал, США определяют космос как "территорию боевых действий". По его словам, Соединенные Штаты разрабатывают и развертывают наступательные космические вооружения, организуют военные космические учения, а также технические эксперименты.

"США злонамеренно отслеживают космические аппараты других стран и опасно приближаются к ним, создавая риск столкновения", - указал Чжан Сяоган.

Представитель Минобороны КНР отметил, что Китай всегда придерживался мирного использования космоса и выступал против гонки космических вооружений.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что военно-воздушные и космические силы США проведут масштабную реорганизацию на фоне растущей угрозы вооруженного противостояния с Китаем. По его словам, реорганизация необходима для решения имеющихся проблем и "сохранения конкурентоспособности" ВС США. План реорганизации предполагает консолидацию некоторых командований ВВС, интеграцию формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы, и другие преобразования.

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