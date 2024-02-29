В Китае назвали США самой большой угрозой космической безопасности

Соединенные Штаты активно развертывают наступательные вооружения в космосе и проводят военные учения, что делает их самой большой угрозой космической безопасности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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"США уже стали самой большой движущей силой по милитаризации космического пространства и превращению его в поле битвы, они превратились в самую большую угрозу космической безопасности", - заявил Чжан Сяоган.

Он сказал, США определяют космос как "территорию боевых действий". По его словам, Соединенные Штаты разрабатывают и развертывают наступательные космические вооружения, организуют военные космические учения, а также технические эксперименты.

"США злонамеренно отслеживают космические аппараты других стран и опасно приближаются к ним, создавая риск столкновения", - указал Чжан Сяоган.

Представитель Минобороны КНР отметил, что Китай всегда придерживался мирного использования космоса и выступал против гонки космических вооружений.