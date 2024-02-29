Зеленский оценил идею Макрона об отправке войск на Украину

«Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Я не был на том саммите, где Макрон озвучил идею, он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира», — сказал Зеленский.