Хантер Байден заявил, что присоединился к Burisma для «борьбы с российской агрессией»

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что присоединился в 2014 году к совету директоров Burisma для «борьбы с российской агрессией». Как сообщает PM, об этом журналистам рассказал член палаты представителей Мэтт Гаец.

О своем участии в Burisma Хантер заявил во время дачи показаний перед комитетами палаты представителей по надзору и судебной системе. Во вступительном слове он заявил, что расследование в отношении его отца основано на «теориях заговора», распространяемых экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками.

Гаец отметил, что комитет спрашивал у Байдена-младшего о ценности его работы в Burisma. По оценке члена палаты представителей, она была «иллюзорной». Он считает, что работа сына президента над международным бизнесом является прикрытием для «деловых сделок».

Напомним, что комитет по надзору палаты представителей США ищет доказательства вовлеченности американского лидера в бизнес-операции его родственников. Законодатели считают, что подобное поведение поднимает вопросы о коррупции — расследование необходимо в рамках процедуры об импичменте Байдена.