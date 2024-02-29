CNN: в США обеспокоены, что Израиль может весной начать наземную операцию в Ливане

Власти США обеспокоены, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане этой весной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

© Zuma/ТАСС

По их данным, несмотря на то что решение Израилем еще не принято, вопрос возможной операции израильской армии в Ливане стал предметом брифингов разведки для высокопоставленных лиц в администрации США.

"Мы действуем, исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы. Не обязательно в ближайшие несколько недель, но, возможно, позже этой весной", - сказал один из источников.

По словам другого собеседника телеканала, власти США опасаются, что за операцией могут последовать воздушные бомбардировки страны, которые распространятся "далеко на север, в населенные районы Ливана". Не исключено, что они в итоге также перерастут в наземную операцию, добавил он.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 3 тыс.

ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, ранены были более 150. Из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля эвакуированы около 80 тыс. человек. В Ливане, как информировали местные СМИ, в результате налетов израильских ВВС и артобстрелов погибли 59 человек, разрушено свыше 1 тыс. домов, еще 8 тыс. зданий причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.