Зурабишвили оценила перспективы помилования Саакашвили

Решение о том, помиловать ли политика Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью президента Грузии, и на него нельзя оказать влияние извне. Об этом заявила глава государства Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

Бывший президент Грузии Саакашвили был задержан на родине 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе. Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку и его здоровье резко ухудшилось. Адвокат политика Шалва Хачапуридзе отмечал, что всего у его подзащитного выявили более десятка заболеваний.

По словам нынешней главы Грузии, она не комментирует вопрос о помиловании своего предшественника и считает, что он находится в тюрьме по реальным причинам.

«Это моральное решение, которое я приму сама и буду в ответе за это перед собой. Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением», - заявила Зурабишвили.

По ее мнению, проведение выборов в парламент осенью совершено не зависит от того, где именно будет находиться Саакашвили, но стоит учитывать «гуманитарную перспективу».

«На вопрос о том, что можно сделать, я соглашусь, что с точки зрения репутации было бы гораздо лучше, чтобы он находился где-нибудь в другом месте. (…) Много возможностей, которые другие страны использовали, - домашний арест, экстрадиция», - добавила Зурабишвили.

Она обратила внимание на то, что Украина готова принять политика.

Ранее с просьбой о помиловании Саакашвики к Зурабишвили обратились парламент Украины, а затем основатель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия и сам бывший президент.