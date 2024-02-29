В Белом доме ответили, прошел ли Байден когнитивный тест

Президенту США Джо Байдену не нужна оценка умственных способностей. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что это не ее оценка, а мнение врача и невролога Байдена. По словам Жан-Пьер, президент ежедневно проходит оценку когнитивных способностей.

Напомним, что 28 февраля американский лидер прошел очередное медицинское обследование. По словам представителя Белого дома, терапевт Байдена заявил, что доволен тем, как оно прошло.

Сам президент рассказал, что медики не выявили у него новых отклонений по сравнению с предыдущими результатами, когда Белый дом опубликовал краткое заключение о том, что политик здоров и может работать на посту. Байден добавил, что «они решили, что я слишком молодо выгляжу».