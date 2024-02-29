В Грузии назвали невозможным иностранное вмешательство в выборы

Ни одна страна не сможет вмешаться в парламентские выборы, которые пройдут в Грузии в октябре 2024 года. Назвал невозможным иностранное вмешательство в предстоящие выборы генеральный секретарь правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Выборы пройдут демократично, как это происходило в прежние годы. Ни России, ни Америке, ни Европе, ни одной стране не будет дана возможность вмешаться во внутренние дела Грузии и попытаться устроить беспорядки», — заявил он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет, чтобы по итогам выборов к власти пришло новое коалиционное правительство. Она отметила, что работает со всеми партиями, кроме правящей, чтобы создать платформу для тех, кто придет в парламент после выборов.