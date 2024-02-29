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Премьер Эстонии поддержала отправку войск на Украину

По мнению Каи Каллас, эту меру можно расценивать как оборонительные действия.

«Россия говорит, что тот или иной шаг — это эскалация. Но оборона — не эскалация. У нас на столе должны быть все варианты, чтобы мы помогли Украине победить», — сказала глава эстонского кабмина в эфире Sky News.

Так она прокомментировала предложение президента Франции об изучении возможности отправить военных на Украину.

26 февраля Эммануэль Макрон заявил, что по этому вопросу нет консенсуса, но в развитии ситуации «ничего исключать нельзя».

Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что подобных планов на уровне альянса нет.

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