Премьер Эстонии поддержала отправку войск на Украину
По мнению Каи Каллас, эту меру можно расценивать как оборонительные действия.
«Россия говорит, что тот или иной шаг — это эскалация. Но оборона — не эскалация. У нас на столе должны быть все варианты, чтобы мы помогли Украине победить», — сказала глава эстонского кабмина в эфире Sky News.
Так она прокомментировала предложение президента Франции об изучении возможности отправить военных на Украину.
26 февраля Эммануэль Макрон заявил, что по этому вопросу нет консенсуса, но в развитии ситуации «ничего исключать нельзя».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что подобных планов на уровне альянса нет.