Президент Грузии прокомментировала сообщения об отравлении Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не верит в отравление и пытки экс-президента Михаила Саакашвили, как это утверждает он и его сторонники. Свое мнение Зурабишвили выразила в интервью телеканалу Би-би-си во время визита в Великобританию.

"Я не верю в это", - ответила Зурабишвили на вопрос ведущей о том, верит ли президент в сообщения об отравлении и пытках Саакашвили.



"Не думаю, что он умрет в тюрьме", - также отметила она.

При этом Зурабишвили подчеркнула, что не допустит смерти Саакашвили в заключении. По ее словам, она находилась в ежедневном контакте с соответствующими структурами, чтобы убедиться в том, что подобное не произойдет.

Говоря о помиловании экс-президента, Зурабишвили отметила, что этот вопрос остается открытым. По ее словам, существуют другие способы вызволения Саакашвили из заключения, как, например, экстрадиция.

"Это может произойти", - ответила Зурабишвили на вопрос о возможности вывоза бывшего главы государства в другую страну.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день.

Сам Саакашвили, а также его адвокаты и члены семьи многократно заявляли о его отравлении тяжелыми металлами, а также о пытках, которым он якобы подвергался в заключении.