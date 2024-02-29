СМИ: разногласия Шольца и Макрона по ВСУ перерастают в открытую вражду

Politico: разногласия Шольца и Макрона по ВСУ перерастают в открытую вражду
Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу предоставления помощи украинским вооружённым силам перерастают в открытую вражду на фоне заявлений французского лидера об отправке войск западных стран на Украину.
Об этом пишет газета Politico.
«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», — говорится в публикации.
Отмечается, что Макрон считает, что Франция внесла больший вклад в предоставление помощи Киеву, чем Германия.
Ранее Олаф Шольц счёл «не очень целесообразной» идею Эммануэля Макрона об отправке военных стран Запада на Украину.