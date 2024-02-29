Пока вы спали: законопроект о штрафах для коллекторов и предостережение Франции о РФ
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Лидеры Конгресса подтвердили достижение договоренностей по избежанию шатдауна
Работа федерального правительства в США не будет приостановлена, лидеры обеих палат американского Конгресса подтвердили, что достигли договоренностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате.
«Мы сходимся во мнении, что Конгресс должен работать по двухпартийной линии, чтобы финансировать наше правительство», — говорится в документе.
Минюст подготовил законопроект о штрафах для коллекторов за навязчивость
Законопроект с поправками в КоАП, подразумевающий установку штрафов до 2 млн рублей для коллекторов за навязчивое общение с гражданами, разработало Министерство юстиции РФ. Об этом пишет газета «Известия».
Издание уточняет, что для физических лиц размер взыскания может составить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн рублей или возможна дисквалификация на срок до одного года, для юридических лиц — до 2 млн рублей.
Рамасвами назвал фальсификацией решение суда Иллинойса не допускать Трампа до выборов
Фальсификацией выборов назвал решение суда в штате Иллинойс по недопущению экс-президента США Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.
«Если исключение из избирательных бюллетеней лидирующего [претендента] не является фальсификацией выборов, то я не знаю, что это», — написал он. Рамасвами также отметил, что подобные действия характерны для «банановых республик третьего мира».
МО РФ сообщило о поражении «Гиацинтами-С» опорного пункта ВСУ на авдеевском направлении
Взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины поразили артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа на авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Как говорится в сообщении, артиллеристы ЦВО сразу после выполнения огневой задачи замаскировали орудия и убыли в подземные укрытия.
Минфин Франции: изъятие всех замороженных активов РФ без правовой базы будет губительно
У Европейского союза нет прав на изъятие всех замороженных российских активов, а действовать в нарушение всех международных правил будет неправильно. Такое заявление сделал министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.
«Сложность заключается в том, что нет правовой базы», — заявил он. Глава ведомства выразил мнение, что нарушение международных норм повлечет за собой углубление раскола в мировом сообществе, а этого допустить нельзя. К тому же Европу начнут упрекать в двойных стандартах, подчеркнул Ле Мэр.