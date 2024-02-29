Spiegel: Фон дер Ляйен слишком часто пользуется частными самолетами

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен продолжает часто пользоваться частными самолетами для своих командировок, несмотря на рекомендации. Так, в прошлом году она воспользовалась частным самолетом, арендованными самостоятельно, 23 раза, сообщает журнал Der Spiegel.

По его информации, лишь немногие из 27 еврокомиссаров иногда летают на частных самолетах, в 2023 году в общей сложности было выполнено 29 таких рейсов. Таким образом, на фон дер Ляйен пришлось почти 80% подобных перелетов. Глава ЕК даже трижды пользовалась частным самолетом на короткое расстояние между Брюсселем и Страсбургом, где расположены здания Европарламента, хотя по этому маршруту курсирует удобный скоростной поезд.

Европейским чиновникам и политикам, учитывая большие затраты и климатическую повестку, настоятельно рекомендуется предпочитать путешествовать поездом или регулярными рейсами в своих деловых поездках.

Согласно списку, в 2021 и 2022 годах фон дер Ляйен путешествовала на частном самолете в общей сложности 57 раз. Тогда председатель Еврокомиссии обосновывала такое большое количество частных рейсов тем, что из-за пандемии коронавируса было доступно значительно меньше регулярных рейсов. Кроме того, она говорила, что в отличие от правительств многих стран ЕК не осуществляет собственные полеты.

"Жаль, что глава ЕК все еще полагается на частные самолеты перед лицом климатического кризиса", - заявил Der Spiegel лидер левых ФРГ Мартин Ширдеван, который запросил список рейсов фон дер Ляйен.

По его словам, председателю и членам Еврокомиссии, а также сотрудникам аппарата ЕК, больше нельзя разрешать летать в пункты назначения, куда можно добраться на поезде за шесть часов.

"Призывать людей с небольшими деньгами экономить энергию, но летать из пункта А в пункт Б на частном самолете - это рискованный поступок", - заключил Ширдеван.