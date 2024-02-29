Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате). Об этом сообщает Chicago Sun Times. В публикации отмечается, что окружной судья Трейси Портер распорядилась, чтобы избирательная комиссия штата исключила экс-президента из предварительных выборов 19 марта. Исполнительное решение начнет действовать с субботы, 2 марта, до этого у Трампа есть возможность обжаловать постановление, утверждает издание. Судья объяснила, что ее решение не может быть окончательным, а суды более высокой инстанции должны иметь возможность сделать собственный вывод. Предвыборный штаб Трампа отреагировал на данное решение заявлением о том, что оно является неконституционным. До этого Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина. В 2023 году Трампа отстранили от участия в праймериз в штатах Мэн и Колорадо.