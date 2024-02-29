Терапевт: у Байдена выявлено несколько заболеваний, включая апноэ

Президент США Джо Байден страдает рядом заболеваний, среди которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

Об этом говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О'Коннора.

При этом отмечается, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция у Байдена находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отёки отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Байден может продолжать исполнять обязанности президента США.