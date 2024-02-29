Партия в ФРГ призвала к переговорам по Украине

С критикой идеи отправки западных войск на Украину выступила новая промигрантская партия Германии, «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» (ДАРП), вместо этого призвав провести мирные переговоры между сторонами конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о формировании в Германии ДАРП — новой политической силы, которая намерена участвовать в запланированных на 6-9 июня выборах в Европарламент. Партия ставит своей целью борьбу за «равноправие людей с мигрантским прошлым». Некоторые политики и ряд СМИ при этом указали на связь этой партии с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В своем заявлении новая партия указала, что считает своим долгом предупредить Европу о последствиях эскалации конфликта на Украине.

«Представлять себе отправку европейских сухопутных войск на Украину в качестве опции безответственно и переходит красную линию», — говорится в заявлении.

Представители партии считают, что федеральное правительство обязано возразить словам лидера Франции об отправке на Украину войск НАТО, так как в данный момент нет никаких оснований полагать, что войск РФ нападут на Германию.