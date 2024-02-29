Байден отказался уходить в отставку

Президент США Джо Байден не намерен покидать свой пост вслед за лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, объявившем об уходе в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

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Она подчеркнула, что глава государства продолжит «трудиться на благо американцев». Представитель администрации обратила внимание на достижения действующего руководства в сфере экономики, здравоохранения и борьбы с климатическими изменениями. По ее словам, президентский срок Байдена является историческим.